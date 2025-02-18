Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile deplasmanda karşo karşıya gelecek. 20 Şubat'ta oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldı.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Belçika temsilcisini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etmiş ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.
Son Dakika › Spor › Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)