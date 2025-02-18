Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'da oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe karşılaşmasını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 20 Şubat'taki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

18.02.2025 17:02
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Anderlecht ile deplasmanda karşo karşıya gelecek. 20 Şubat'ta oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldı.

DÜDÜK İSVİÇRELİ HAKEMDE

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

FENERBAHÇE AVANTAJLI

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada Belçika temsilcisini Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etmiş ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.

Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Son Dakika Spor Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Can dostum:
    Sîkebahçe Elenir Umarım Zaten Şampiyon GS Olacak 29 40 Yanıtla
  • Türk:
    telliavive yenilmekten utanıyorum. artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo adil yarışmıyor. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 30 11 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    milletin gözünü öyle kin bürümüş ki boş muhabbetler de bile yabancı yada düşmanın tarafını tutabilecek kadar acizleşmişiz, Allah sonumuzu hayır etsin 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5sarayı diken az alkmar inşallah final oynar 0 9 Yanıtla
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