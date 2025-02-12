Anderlecht Teknik Direktörü, Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Anderlecht Teknik Direktörü, Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalarda Bulundu

Anderlecht Teknik Direktörü, Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalarda Bulundu

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde taraftar atmosferinin güçlü olacağını vurguladı ve Fenerbahçe'nin yüksek mücadele sergileyeceğini söyledi. Ayrıca, oyuncusu Ludwig Augustinsson da maça hazır olduklarını ifade etti.

12.02.2025 20:18  Güncelleme: 20:24
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ANDERLECHT Teknik Direktörü David Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Benzer durumlarla karşılaştık. Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak. Fenerbahçe evindeki maçta elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Belçika ekibi Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktörü David Hubert ve futbolculardan Ludwig Augustinsson açıklamalarda bulundu. Yarınki atmosferden bahseden David Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu tecrübenin bir parçası. Benzer durumlarla karşılaştık. Fenerbahçe taraftarına benzer maçlar oldu. Yarın cehenneme çevrilecek bir stat olacak. Fenerbahçe evindeki maçta elinden gelen her şeyi yapacaktır" sözlerini kullandı.

'KAZANILACAK TÜM AVRUPA KUPALARINI KAZANDI'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan Hubert, "Mourinho, kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kariyer bakımından beğendiğim antrenörlerden biridir. Çalıştığı takımlara da aktarıyor. Farklı ekiplerle başarılı olmayı başaran bir antrenör. Kazanılacak tüm Avrupa kupalarını kazandı" ifadelerini kullandı.

David Hubert sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kuraya bağlıdır. Kurada Fenerbahçe çıktı. Onun konumunu biliyoruz. Bu seviyeye gelmiş her takım belli seviyededir. Benim beklentim şu ki, kaliteli ekipler beklerim. Fenerbahçe, Türkiye liginin zirvesine oynayan takım. Antrenörlerini de düşünürsek futbolcular sahada çok şey ortaya koyacaktır. Fenerbahçe ile karşılaşmak iyi bir sınav olacak. Bizim için önemli olan iyi oyun oynamak istiyoruz. Yarın gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek ama defansa çekileceğiz anlamında değil. oynayacağımız 2 maç var ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekecek."

LUDWIG AUGUSTINSSON: ATMOSFER ÇOK GÜÇLÜ OLACAK

Bu tür atmosferlere alışık olduklarını dile getiren Ludwig Augustinsson, "Gerçekten bu maça başlamak istiyoruz. Çok iyi atmosfer olacağını biliyoruz. Atmosfer çok güçlü olacak. Biz bu konulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Evimizdeki atmosfer de çok iyidir, bu tür durumlara alışığız" dedi.

'EN İYİ SEVİYEMİZDE OLMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ'

Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğundan bahseden Augustinsson, "En iyi seviyede oynamamız gerekeceğini biliyoruz. Çok iyi oyuncular. Kaleyi bulan şutlar atabiliyorlar. Bu özelliklerini çok iyi biliyoruz. 2 maç oynayacağız. Sonucu almak için en iyi seviyemizde olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'MOURİNHO'YA BÜYÜK SAYGIM VAR'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya büyük saygısı olduğunu aktaran Augustinsson, "Ben Mourinho'ya karşı hiç oynamadım. Büyük saygım var. Onun başarılarını izleyerek büyüdüm. Futbol tarihinin en önemli antrenörlerinden biri. Hayran olduğumuz bir insan. Kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kazanmayı seven biri. Büyük saygıyı hak ediyor. Ben de ona büyük saygı duyuyorum" sözlerini sarf etti.

Öte yandan Belçika ekibi Anderlecht, basın toplantısının ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anderlecht Teknik Direktörü, Fenerbahçe Maçına Dair Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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