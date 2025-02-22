Anderlecht Teknik Direktörü Hubert: 'Başımız Dik Ayrıldık' - Son Dakika
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Anderlecht Teknik Direktörü Hubert: 'Başımız Dik Ayrıldık'

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör David Hubert, takımının sergilediği savaşı ve maç sonrasındaki duygu durumunu değerlendirdi.

22.02.2025 14:40
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ANDERLECHT Teknik Direktörü David Hubert, "Bugün aslında sahadan başımız dik ayrıldık. Sahadan üzüntüyle ayrılmıyoruz. İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi bir maç sergiledik" dedi.

Anderlecht, UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu rövanş maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 3-0 kaybeden Belçika ekibi, turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert değerlendirmelerde bulundu. Bir önceki maça göre daha iyi bir sonuç aldıklarına değinen Hubert, "Bunu söylemek pek hoş değil ama aslında onurluyum. Bir önceki maça göre güzel bir sonuç sergiledik, takım ruhuyla oynadık. Bugün aslında sahadan başımız dik ayrıldık. Sahadan üzüntüyle ayrılmıyoruz. Biz inanmaya devam ettik. 4'üncü dakikada gol yedik, bu bir hata olarak adlandırılabilir ama maç öncesinde söylediğimiz her şeyi şu anda çöpe atmadık. İnanmaya, savaşmaya devam ettik, iyi bir maç sergiledik" ifadelerini kullandı.

İkinci golü bulduklarında stadyumda heyecan olduğunu söyleyen Hubert, "İkinci golde şunu hissettim. Fenerbahçe tereddüt etmeye başlıyor dedim. Statta heyecan başladı, herkes inanamaya başladı fakat bir gol daha yedik. Çocuklar güzel oynadı, bu benim için güzel bir sinyaldi. Hatalarımızla büyümemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Bizi şaşırtan şeyler de olabiliyor. İlk maçtaki sonuca bakınca bu durumda daha iyi bir sonuç belki de bekleyemezdik. Ben koç olarak mutluyum. Karşımızda çok kuvvetli bir rakip vardı, bunu da unutmamak gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderlecht Teknik Direktörü Hubert: 'Başımız Dik Ayrıldık' - Son Dakika

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