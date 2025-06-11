Anderson Talisca\'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"SAYGISIZLIĞIN BOYUTU GERÇEKTEN ETKİLEYİCİ"

Brezilyalı yıldız, ayrılık haberlerine ilişkin olarak "Daha başlamadım bile ama şimdiden bu tür şeyler duyuyorum. Saygısızlığın boyutu gerçekten etkileyici." yazdı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınlayan yıldız futbolcu, "Türk ligine saygı göstermeyen bir konuşmacı, benimle yaptığı röportajda bana futbolu öğreten kulüp hakkında konuştuğum için böyle bir haber yaratıyor." dedi.

BİR ADIM GERİDEN NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı gün içerisinde yaptığı açıklamalar ayrılık istiyor şeklinde yorumlanmıştı. Brezilya basınından Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, " Bahia'ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe'ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim." ifadelerini kullandı.

"BAHIA İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Geleceğiyle ilgili konuşan Anderson Talisca "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez" demişti.

Anderson Talisca, son olarak "Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." sözleri ile konuşmasını noktaladı.