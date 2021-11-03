Üye Girişi
Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor

03.11.2021 09:41

Al Nassr'daki mali kriz sebebiyle Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edildi. Takımın yıldızları Talisca ve Aboubakar ise ortamdan rahatsız. Fenerbahçe'nin Talisca transferini bitirmeye çok yakın olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da buluşan Beşiktaş'ın iki eski yıldızı Talisca ile Aboubakar, krizin içine düştü. Lisans komitesi, mali şartları yerine getiremedikleri için kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayamayacağına karar verdi. Ayrıca alınan kötü sonuçların ardından takımda yerli-yabancı tartışması patlak verdi.

Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

AYRIMCILIK VAR

Suudi Arabistanlı oyuncu Abdulfattah Asiri, son maçın ardından takımdaki yabancı futbolcuların formda olmasa bile 90 dakika oynamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Talisca ve Aboubakar'ın bu sözlerden rahatsız oldu.

Sezonun bombası! Anderson Talisca, Fenerbahçe forması giyiyor

FENERBAHÇE'YE YAKIN

Akşam Gazetesi'nin Suudi kaynaklardan aktardığı habere göre; Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye çok yakın. Sık sık Beşiktaş paylaşımları yapan Talisca'nın Türkiye'ye dönüşü halinde bu kez adresinde değişiklik olabilir. Fenerbahçe'nin, Talisca'da bir hayli önde olduğu vurgulandı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor

Anderson Talisca, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi 09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor 09:22 Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı 09:20 Taliban yönetimi Afganistan'da yabancı para kullanımını yasakladı
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı 08:57 Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı
İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra 07:21 İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu

Son Dakika Haberleri
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
09:41 Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor
09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi
09:24 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
09:22 Termal havuzda cesedi bulunan adamın gerçek ölüm nedeni araştırılıyor
09:20 Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi
09:10 Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti
08:54 Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var
08:50 Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı
08:29 Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü
15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu         
09:43
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler         
09:25
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi         
09:20
Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, ablasına yaptığı kötülüğü itiraf etti         
09:10
Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var Bugün toplanan Bilim Kurulu'nun gündeminde BioNTech olanlara 3. doz uygulaması var         
08:55
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 09:52:28. #1.11#
SON DAKİKA: Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement