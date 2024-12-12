Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Talisca'nın ve aynı zamanda Gabriel Sara'nın menajerliğini yapan Carlos Leite'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö karşılaşacak olan Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.
Talisca'nın Galatasaray'a önerildiği haberlerinin ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi merak uyandırırken sarı-kırmızılılarda yönetim, "Oyuncusunu görmeye geldi. Talisca ile ilgilenmiyoruz" diyerek haberleri yalanladı.
Son Dakika › Spor › Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti - Son Dakika
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