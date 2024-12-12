Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın Malmö kampını ziyaret etti. Bu durum, Talisca'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

12.12.2024 11:55
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY KAMPINA GİTTİ

Talisca'nın ve aynı zamanda Gabriel Sara'nın menajerliğini yapan Carlos Leite'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö karşılaşacak olan Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

YALANLAMA GELDİ

Talisca'nın Galatasaray'a önerildiği haberlerinin ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi merak uyandırırken sarı-kırmızılılarda yönetim, "Oyuncusunu görmeye geldi. Talisca ile ilgilenmiyoruz" diyerek haberleri yalanladı.

Anderson Talisca\'nın menajeri Galatasaray kampına gitti

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Son Dakika Spor Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Galatasarayin adı yeter 10 milyon sa fenere 20 milyona koklemek icin 10 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    aman biz istemeyiz bu esegi fenere gitsin aman amannnn sakinnn 9 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaşın artıklarının peşinde koşan sözde büyük kulüpler hahahaha :))) 1 7 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Fenerbahçe isterse alır, istemezse de 6s anca başını alır :) 2 5 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Muhteşem bi topçuydu, şimdiki durumu ne bilmiyorum. İyi durumdaysa Beşiktaş başkan adaylarının hediyesi olmalı 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Sen talisca olsan hangi takımda oynamak istersin adam aptalmı fenere gitsin 0 0 Yanıtla
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