Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca, Türkiye'de bir ilki yaşadı

Anderson Talisca, Türkiye\'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor 1-0 geriden gelerek 4-1 yendiği maçta 45 dakika sahada kalan ve 3 gol birden atan Anderson Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Daha önce Beşiktaş forması da giyen Brezilyalı yıldız, yine Süper Lig'de sonradan girdiği bir maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

06.04.2025 21:20
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin 1-0 geriye düşmesine rağmen sahdan 4-1 galip ayrıldığı Trabzonspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-lacivertlileri sırtlayan Anderson Talisca, performansıyla Türkiye bir ilki yaşadı.

45 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Jose Mourinho'nun devre arası hamlesi olan Talisca, Alexander Djiku'nun yerine oyuna girdi. Maçın 51. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Brezilyalı yıldız, önce maçın skorunu eşitledi. Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe'yi 3-1 öne geçiren 31 yaşındaki futbolcu 77. dakikada ise ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı ve hat-trick yaptı.

SÜPER LİG'DE KARİYERİNDE BİR İLK

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, attığı bu gollerle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı.

TALISCA'NIN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Öte yandan Talisca, 8. lig maçında 5. golünü kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta, 3 gol buldu. Brezilyalı yıldız, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.

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