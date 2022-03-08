Andrea Berolacci ilk golünü attı! - Son Dakika

Kayserispor'un Alanyaspor'a 2-1 kaybettiği maçta sarı kırmızılı takımın golünü Andrea Bertolacci kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Kayserispor'da, karşılaşmanın 34. dakikasında skoru 1-0'a getirirken, ağları havalandıran Andrea Bertolacci bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti. Devre arasında Karagümrük'ten transfer edilen İtalyan orta saha oyuncusu attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Sahaya onbirde çıkan ve 62 dakika sahada kalan Bertolacci yerini Gustavo Campanharo'ya bıraktı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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