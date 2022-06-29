Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı

29.06.2022 15:17

Yıldız futbolcu Andres İniesta'nın forma giydiği Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Vissel Kobe, aldığı kötü sonuçlar sebebiyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Japonya 1. Futbol Ligi (J1) ekiplerinden Vissel Kobe, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. J1'de sezonun başladığı şubat ayından bu yana 18 maçta sadece 2 galibiyet alan Vissel Kobe, çareyi teknik direktör değişikliğinde buldu.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR YOŞİDA OLDU

Vissel Kobe, nisan ayı başında göreve getirdiği 65 yaşındaki Miguel Angel Lotina ile yollarını ayrıldığını açıkladı. İspanyol teknik adam, 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. 38 yaşındaki İspanyol yıldız Andres Iniesta'nın da forma giydiği Vissel Kobe'de teknik direktörlük koltuğuna Yoşida Takayuki oturdu.

Bir değil iki değil! Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değiştirdi

SEZON KASIM AYINDA BİTİYOR

Sezona Miura Atsuşi yönetiminde giren Japon temsilcisi, üst üste 7 maçta galibiyet alamayınca 47 yaşındaki teknik adamla mart ayında yollarını ayırmıştı. İspanyol antrenör Lluis Planaguma Ramos ile de galibiyet özlemine son veremeyen Vissel Kobe, nisan ayında Lotina ile anlaşmıştı. Geride kalan 18 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlikle ligin dibine demir atan Vissel Kobe'nin eksi 11 averaj ve 11 puanı bulunuyor. J1'de sezon kasım ayı başında sona erecek.

YORUMLAR
500
Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği Son dakika haber! Şehit Habib Gökçe Futbol turnuvasının şampiyonu Gençlerbirliği
Kaynak: AA

Japonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:31:58. #1.12#
SON DAKİKA: Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement