Andrew Robertson Liverpool\'a veda ediyor! Yeni takımı sürpriz

2017-2018 sezonundan bu yana Liverpool'un formasını giyen Andrew Robertson, takımına veda etmeye hazırlanıyor.

TOTTENHAM TRANSFERİ BİTİRİYOR

Fabrzio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Liverpool forması giyen 31 yaşındaki sol bek Andy Robertson için resmi teklifini yaptı. Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya taşındığı belirtildi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANACAK

Andrew Robertson'ın Tottenham'a gitmeyi kabul ettiği belirtilirken, iki kulüp arasındaki görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesiyle transferin tamamlanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan Robertson, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Deneyimli sol bekin piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.