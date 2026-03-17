Andrew Robertson: Liverpool Çeyrek Finale Hazırlanıyor

17.03.2026 21:00
Robertson, Galatasaray karşısında çeyrek finale kalmak için iyi performans sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

LIVERPOOL'UN İskoç oyuncusu Andrew Robertson, "Galatasaray sahalarında oynamanın avantajını kullandı. Taraftarları zor bir atmosfer oluşturdu. Oyuncular da performans ortaya koydu. İki maçta da bununla karşılaştık ama yarın çok daha iyi olmamız gerek. Bunu yaparsak onlara Liverpool'un ne olduğunu göstereceğiz. Onlara karşı oynamak çok zor. Yarın bunu çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek İngiltere temsilcisi Liverpool'da İskoç sol bek Andrew Robertson, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu sezon istikrarı yakalayamadıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Robertson, "İstikrarı yakalayamadığımız için hayal kırıklığı hissediyoruz. Hepimiz bu konuda çaba göstermeye ve çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ancak bunu başaramadık. Denemeye devam ederek istikrarı bulmak zorundayız. Yarın akşam çeyrek finale kalma şansımız var. Bu bizim için çok önemli olurdu. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİN HEPSİNİ YAPMAMIZ LAZIM'

Turu geçmeleri gerektiğini belirten Robertson, "Amacımız çeyrek finale çıkmak olmalı. Yarın akşam bizim için çok büyük bir maç olacak. Elimizden gelenin hepsini yapmamız lazım."

'SON 8 TAKIM ARASINA KALMA BAŞARISINI GÖSTERMELİYİZ'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin önemine değinen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu. Geçen sezon da bunu gösterdik. Premier Lig'de öndeydik. Bu sezon elimizde bu yok. Son 8 takım arasına kalma başarısını göstermeliyiz. Ancak geçen hafta bunu yeterince sergileyemedik. Bunun bilincindeyiz. Son 8'e kalabilecek kadar iyi olduğumuzu ortaya koyacağız. Çok büyük bir maç. Bu, kendimize güvenip, çeyrek finale kalmaya inancımızdan dolayı. Çok iyi bir performans ortaya koyarak taraftarımızı çok daha mutlu göndereceğiz" dedi.

'KENDİMİZİN EN İYİ VERSİYONUYLA SAHAYA ÇIKMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

İyi bir futbol ortaya koyarak çeyrek finale yükselmek istediklerini aktaran Andrew Robertson, "Turu geçmek için şansımız var. Barcelona ilk akla gelen 3-0 kaybetmiştik ve kimse bize şans vermemişti. Deneyiminize güvenmeniz gerek. Yarın akşam kendimizin en iyi versiyonuyla sahaya çıkmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanabilmemiz için yeterince kalitemiz var. Yapmamız gereken yarın kazanmak. Tüm hedefimiz bu olmalı" ifadelerinde bulundu.

'HER ZAMAN KALİTELİ İŞLER YAPTILAR'

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu söyleyen İskoç oyuncu, "Onlara bu sezon iki defa yenildik ama şu anda deplasmandalar. Galatasaray taraftarlarının da haklarını vermek gerek. İki maçta da bize çok zor atmosfer yaşattılar. Sahamızda oynadığımız maçlarda farklı oluyor. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım. Her zaman kaliteli işler yaptılar. Önde çok güçlüler, arkada iyiler ve ortada çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedefimiz. Kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

'GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK ÇOK ZOR'

Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmaların zorlu geçtiğini ifade eden Robertson, "Galatasaray sahalarında oynamanın avantajını kullandı. Taraftarları zor bir atmosfer oluşturdu. Oyuncular da performans ortaya koydu. İki maçta da bununla karşılaştık ama yarın çok daha iyi olmamız gerek. Bunu yaparsak onlara Liverpool'un ne olduğunu göstereceğiz. Onlara karşı oynamak çok zor. Yarın bunu çevirecek gücümüz olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Andrew Robertson: Liverpool Çeyrek Finale Hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Andrew Robertson: Liverpool Çeyrek Finale Hazırlanıyor - Son Dakika
