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Andriy Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Andriy Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi

Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi. Shevchenko, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçimi kazandı. Futbolculuk döneminde birçok şampiyonluk yaşayan Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük yapmıştır. Ayrıca, 111 maçta 48 gol atan Shevchenko, Ukrayna Milli Takımı'nın en skorer oyuncusudur.

Andriy Shevchenko Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Seçildi
25.01.2024 - 15:17,
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Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Shevchenko'nun başkanlığa seçildiği belirtildi.

Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de birçok şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki Shevchenko, kariyerine son verdikten sonra ise Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevi üstlendi.?

Shevchenko, 111 maçta 48 gol attığı Ukrayna Milli Takımı'nın da en skorer oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA
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