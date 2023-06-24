Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı

24.06.2023 20:11

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın, Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İtalyan devi Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın, Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

BENFICA İLE ANLAŞTI

İtalyan devi Juventus'tan ayrılan ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladı. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

15 GOLE KATKI VERDİ

İtalayan ekibi Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500

Angel Di Maria, Galatasaray, Juventus, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı - Son Dakika


Son Dakika
20:52 Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan arasındaki aşk iddiaları Miami tatiliyle yeniden gündeme geldi
20:47 Aşka geldiler! Torreira ve Devrim Özkan Miami'de tatil yaparken görüntülendi
20:43 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:39 Son Dakika: Putin ile anlaşarak Rusya'daki isyanı sona erdiren Wagner lideri Prigojin'den ilk açıklama
20:32 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko: Prigojin ile Putin anlaştı, Wagner ilerleyişini durdurdu
20:28 Son Dakika: Belarus lideri Lukaşenko araya girdi, Wagner Rusya'da isyanı bitirdi
20:27 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacağını söyledi
20:22 SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve yeni tazminat davası açacaklarını söyledi
20:07 Rusya'da Wagner Grubu ile Moskova Arasında İsyan Krizi
20:06 Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 21:11:14. #1.11#
SON DAKİKA: Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement