Angel Di Maria, Benfica ile Anlaşma İmzaladı

Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın, Benfica ile anlaşma imzaladığı öne sürüldü. 35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

BENFICA İLE ANLAŞTI

İtalyan devi Juventus'tan ayrılan ve ismi Galatasarayla anılan Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma imzaladı. Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

35 yaşındaki yıldız futbolcu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

15 GOLE KATKI VERDİ

İtalayan ekibi Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.