Anıl Taşdemir Futbolu Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anıl Taşdemir Futbolu Bıraktı

17.04.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke 1970'in tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir, kariyerine Söke'de veda etti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970'te tecrübeli futbolcu Anıl Taşdemir, futbolu bırakma kararı aldı. Kulüpten, "Söke'mizde doğdu, Söke'mizde futbola başladı, Söke'mizde kariyerini noktaladı. Yolun açık olsun Söke'nun gururu Anıl Taşdemir" mesajı paylaşıldı. Bu sezon ligde 7, kupada 1 maçta kırmızı-siyahlı formayı terleten 38 yaşındaki oyuncu kariyerinde Süper Lig'de 47, 1'inci Lig'de 248, 2'nci Lig'de 56, 3'üncü Lig'de 34 müsabakaya çıktı. Anıl, alt yaş gruplarında 20 kez milli formayı terletti.

Söke temsilcisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir, bugünkü idmanla birlikte futbolculuk kariyerinin son antrenmanına çıktı. Tüm teknik heyetin ve takım arkadaşlarının alkışlarıyla son antrenmanına katılan 1988 doğumlu Söke'de futbol hayatına başlayan oyuncumuz, böylelikle futbolculuk hayatını Söke'de noktaladı. Söke doğumlu olan Taşdemir, antrenman sonunda ise takım arkadaşları tarafından havaya atılarak uğurlandı. Anıl Taşdemir'e yıllar boyu Türk futboluna, Söke'mize ve kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, futbolculuk kariyerinden sonraki hayatında başarılar diliyoruz."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anıl Taşdemir, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:43:01. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.