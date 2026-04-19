Anıl Taşdemir Futbolu Bıraktı

19.04.2026 13:21
38 yaşındaki Anıl Taşdemir, kariyerine Söke 1970 SK'da son vererek duygusal anlar yaşadı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Söke 1970 SK'nın tecrübeli futbolcusu Anıl Taşdemir aktif futbol hayatını sonlandırdı. 38 yaşındaki futbolcu Söke 1970 Spor'un grupta şampiyonluğu garantileyen Kütahyaspor maçından önce yapılan idmanda kariyerini noktaladığını duyurdu. Arkadaşları tarafından omuzlara alınan Anıl duygusal anlar yaşadı. Söke'de 2001 yılında futbola başlayan Anıl Taşdemir, 2004 yılında Göztepe'de profesyonel oldu. Anıl Taşdemir, 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde Göztepe, Balıkesirspor, Orduspor, Ankaraspor, Kayserispor, Denizlispor, Akhisarspor, Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, Diyarbakırspor, 52 Orduspor, Samsunspor, Adanaspor ve Fatih Karagümrük'te forma giydi.

Futbolculuk kariyerine son veren 10 numara pozisyonunda oynayan 38 yaşındaki Anıl Taşdemir, 2011-2012'de Akhisarspor'da 2014-2015'te ise Kayserispor ile 1'inci ligde şampiyonluk yaşadı. 2005 yılında ise U17 Türkiye Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu oldu. Anıl Taşdemir kariyerinde Süper Lig'de 47 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı. Anıl, 1'inci ligde 248 karşılaşmada 41 kez rakip fileleri havalandırdı ve 34 golün final pasını verdi. Aktif futbolculuk kariyerini bitirme kararı alan Anıl Taşdemir profesyonel olarak 383 maçta 53 gol attı ve 43 asist yaptı.

Kaynak: DHA

Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not
Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı Dehşet anları kamerada Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada
Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup “Çatışmadayız“ diye anons geçti Polis, meslektaşı olan eski sevgilisini vurup "Çatışmadayız" diye anons geçti!
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
İran’daki toplantıda “Yaşasın Türkiye“ sloganları İran'daki toplantıda "Yaşasın Türkiye" sloganları
Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu Mardinli akademisyenler İstanbul’da buluştu

13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
