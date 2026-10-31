Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşularda Özmen Bey ile Etsuko birinci oldu - Son Dakika
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Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşularda Özmen Bey ile Etsuko birinci oldu

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Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda Cumhuriyet Koşusu'nu Selim Kaya'nın bindiği Özmen Bey, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un bindiği Etsuko kazandı. Cumhuriyet Koşusu'nda birincilik ikramiyesi 14 milyon, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 10 milyon liraydı.

At yarışlarında 46. Cumhuriyet Koşusu'nu, jokey Selim Kaya'nın bindiği "Özmen Bey", 88. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Etsuko" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 13 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.

Jokey Selim Kaya'nın bindiği "Özmen Bey" adlı at, birincilik ikramiyesinin 14 milyon lira olduğu yarışta, 1 dakika 48.74 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Misilleme" adlı at 2'nci, "Hürtayfa" isimli at da 3'üncü geldi.

2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 11 safkan İngiliz atı yarıştı.

Jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Etsuko" adlı at, birinciye 10 milyon lira ikramiye verilen koşuda, 2 dakika 33.31 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Tor Gold" adlı at 2'nci, "Rabovo" isimli at ise 3'üncü oldu.

Ödül töreni

Koşuların ardından düzenlenen törenlerde, Cumhuriyet Koşusu'nun galibi Özmen Bey'in sahibi Ömer Bilir'e kupasını KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi Etsuko'nun sahibi Mehmet Emin Ekenler'e ise kupasını 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç verdi.

Özmen Bey'in antrenörü Ümit Arslan'a plaketini Tümgeneral Emre Tayanç, jokeyi Selim Kaya'ya plaketini Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız takdim etti. Etsuko'nun antrenörü Savaş Gürkan'a plaketini Osman Beyazyıldız, jokeyi Ayhan Kurşun'a ise plaketini Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce verdi.

Törenlere, Ankara Vali Yardımcısı Hüseyin Çam, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Zikrullah Erdoğan ve TJK Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli de katıldı.

Kaynak: AA
Selim KayaAnkaraSporSon Dakika

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