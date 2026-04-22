Ankara Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne Ev Sahipliği Yapacak

22.04.2026 08:50
Ankara, 23-25 Nisan'da ilk Ampute Futbol Avrupa Ligi'ni ağırlayacak, 6 takım mücadele edecek.

Ankara, ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne 23-25 Nisan tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) faaliyet takvimine ilk defa giren organizasyona, ev sahibi Başkent Ampute Futbol Gücü'nün yanı sıra 5 kulüp daha katılacak.

Başkent Ampute Futbol Gücü, A Grubu'nda Crusaders (Ukrayna) ve Olimpik Marsilya (Fransa) ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Club Brugge (Belçika), Slask Wroclaw (Polonya) ve Vicenza (İtalya) yer alacak.

Grup ve eleme karşılaşmaları Eryaman Stadı, final ve klasman maçları ise Etimesgut Stadı'nda oynanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, çapraz şekilde yarı finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:39
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
06:48
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
06:20
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
