Ankara Büyükşehir'den, 'Gran Fondo Başkent' yarışına destek - Son Dakika
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Spor

Ankara Büyükşehir'den, 'Gran Fondo Başkent' yarışına destek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da düzenlenen 'Gran Fondo Başkent' bisiklet yarışına 3 yıldır destek vermeye devam ediyor. 34 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda bisiklet tutkunları bir araya geldi.

26.08.2024 19:15  Güncelleme: 19:20
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- Ankara Büyükşehir'den, "Gran Fondo Başkent" yarışına destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da düzenlenen "Gran Fondo Başkent" bisiklet yarışına 3 yıldır destek vermeye devam ediyor. 34 ülkeden 1200 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ankara'da üçüncüsü düzenlenen "Gran Fondo Başkent" bisiklet yarışına destek sağladı. Etkinlik; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilirken, yarışın ev sahipliğini ise Bilkent Center üstlendi. Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren organizasyona; 34 ülkeden 1200 sporcu katıldı. Sporcular, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı parkurda pedal çevirdi.

Etkinlikle ilgili ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz Gran Fondo Başkent'e bugün itibarıyla 34 ülkeden 1200 sporcu davetli. Hava çok güzel, zemin uygun. Bundan sonra da spora ve sporcuya katkılarımız devam edecek" diye konuştu.

Gran Fondo Başkent Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır yanlarında olduklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"1200 sporcuyu Ankara'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 16 yaşından 75 yaşına kadar bir çok ayrı kategoride sporcumuz start aldı. Biz Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile aylardır bütün parkuru sporcularımız için kusursuz bir hale gelmesi için çalışıyoruz ve destek görüyoruz. Organizasyon 3 yaşında, bunu birlikte 13 yapacağız, 23 yapacağız. Spor turizminden Ankara'nın en yüksek payı almasını amaçlıyoruz. Organizasyon 3 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini gördü. Böylece organizasyonun büyümesi de çok hızlı gerçekleşti."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Büyükşehir'den, 'Gran Fondo Başkent' yarışına destek - Son Dakika

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