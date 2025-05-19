Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu coşkuyla kutlandı

Ankara\'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu coşkuyla kutlandı

Ankara'da düzenlenen '19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu', Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirildi. Yarışmaya bin 500'den fazla sporcu katıldı. Katılımcılar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

19.05.2025 13:46  Güncelleme: 13:57
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Ankara'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı '19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu' ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sporla kutlandı. Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen '19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş, birçok siyasi isim, sporcular ve vatandaşlar katıldı. 'ATA'ya koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen yarışmaya bin 500'den fazla sporcu katıldı.

Kadir Damaç: "Tam sevdiğim gibi bir parkurdu"

Koşuyu erkeklerde 4. sırada tamamlayan Kadir Damaç, yarışın ardından, "Çok güzel bir yarıştı. Parkur güzeldi. İnişli çıkışlı, tam sevdiğim gibi bir parkurdu. Dün başka bir yarıştan buraya geldim. Burada koşmak için geldim. Zevkli bir yarıştı benim için" diye konuştu.

Gamze Altuntaş: "Atatürk'ün bize armağan ettiği böyle bir günde şampiyon olduğum için ayrıca mutluyum"

Kadınlarda birinci olan Gamze Altuntaş ise şampiyonluğu zaten beklediğini belirterek, "Parkur çok güzeldi. İnişli çıkışlıydı. Zordu ama şampiyonlukla bitirdiğim için çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenörümün verdiği emekten dolayı da çok teşekkür ederim. Atatürk'ün bize armağan ettiği böyle bir günde şampiyon olduğum için ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın startını veren Özel, Gençlik Caddesi'nde başlayıp Anıtkabir'e yapılacak yürüyüşe katılmak üzere alandan ayrıldı. Yarışmanın ardından sporculara ikramlıklar ve madalya dağıtıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara'da 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Halk Koşusu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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