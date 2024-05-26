Ankara\'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası\'nda Türkiye 8. oldu

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Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde yarışan Yaren Kalender ile Furkan Murat, karışık bayrak kategorisinde 8. oldu

Organizasyonun son günündeki karışık bayrak müsabakaları, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Binicilik, eskrim, yüzme ve koşu-atış disiplinlerindeki yarışmalar sonucu 1381 puan toplayan Macar sporcular Michelle Gulyas ile Balazs Szep, altın madalya kazandı.

Yaren ile Furkan'dan oluşan Türkiye takımı ise 906 puanla müsabakaları 8. sırada tamamladı.