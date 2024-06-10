Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası Yarın Başlıyor

Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası Yarın Başlıyor

Ankara'da düzenlenecek olan Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, yarın başlayacak. Mogan Gölü'nde gerçekleştirilecek yarışlara 27 kulüpten 500'ü aşkın sporcu katılacak. Bahar Kupası'nda 15, 17 ve 19 yaş altı ekipler yarışırken, aynı zamanda Akademi Ligi Şampiyonası da düzenlenecek. Yarışlarda farklı kategorilerde mücadele edecek olan sporcular, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak final yarışlarıyla şampiyonayı tamamlayacak.

10.06.2024 10:53
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Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nde düzenlenecek yarışlara 27 kulüpten 500'ü aşkın sporcu katılacak.

Bahar Kupası'nda 15, 17 ve 19 yaş altı ekipler yarışırken, eş zamanlı olarak Akademi Ligi Şampiyonası da düzenlenecek.

Yarışlarda sporcular; tek çifte, iki çifte, dört çifte, iki tek, dört tek, dört çifte dümencili ve sekiz tek tekne sınıflarında mücadele edecek. Bahar Kupası'nın bu yılki özel konuğu ise Azerbaycanlı sporcular olacak.

Şampiyona, 13 Haziran Perşembe günü yapılacak final yarışlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Mogan Gölü, Türkiye, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürekte Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika

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