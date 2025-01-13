Ankara\'da Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı Düzenlendi

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- ABB ev sahipliğinde 'Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı' düzenlendi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi iş birliğinde 'Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı' düzenlendi.

ABB, spor faaliyetlerine devam ediyor. ABB, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Ankara Kent Konseyi Spor Meclisi iş birliğiyle 'Spor Politikaları Geliştirme Toplantısı' düzenledi. Genç Akademi Ulus'ta gerçekleşen toplantıda; Başkent özelinde spor politikalarının mevcut durumu ve geliştirme dinamikleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Genç Akademi Ulus'ta düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, AKK Spor Meclisi Başkan Yardımcısı Lale Özgenel, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyokent TGB Projesi Koordinatörü Erdal Akdeve ve akademisyenler katıldı.

Ankara'da sporun geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda ayrıca Kent Politikası ve Spor Politikaları Eşleştirilmesi, Spor Kulüpleri ve Belediye imkanları ve Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama konuları ele alındı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, büyük bir spor şurası yapmayı ardından da Ankara'da sporu teşvik etmeyi, alt yapıyı geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda; bugün sivil toplum örgütlerinden, spor camiasından ve Ankara Kent Konseyi'nden geniş bir katılımla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Abdullah Çakmar: "Ülkemize buradan büyük hizmetler vermek istiyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi öncülüğünde spor çalıştayı yaptıklarını söyleyen ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise "Bunun hem Ankara'mıza hem de Türk sporuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. ASKİ Spor, EGO Spor, Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ABB FOMGET ve Amatör Spor Kulüpleri burada. Onlarla bugünkü çalıştayı verimli geçirip önümüzdeki yıllarda 2028 ve 2032 olimpiyatlarında buradan güzel kararlar alarak, inşallah başarılı sporcular çıkacağını düşünüyorum. İnşallah burada koordineli bir şekilde çalışıp öncelikle Ankara Büyükşehir Belediyemize sonra ülkemize buradan büyük hizmetler vermek istiyoruz" diye konuştu.