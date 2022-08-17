İlklere sahne olan Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyaya Melih Dağaş uzandı - Son Dakika
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İlklere sahne olan Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyaya Melih Dağaş uzandı

17.08.2022 16:52
İlklere sahne olan Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyaya Melih Dağaş uzandı

Ankara DHATürkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı tesislerinde hafta sonu düzenlenen Türkiye 10 Top (cepli) Bilardo Şampiyonası ilklere sahne oldu.

Ankara DHA

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı tesislerinde hafta sonu düzenlenen Türkiye 10 Top (cepli) Bilardo Şampiyonası ilklere sahne oldu.

Minik, yıldız ve genç yaş gruplarında pek çok kez şampiyon ve milli olan genç yetenek Ibrahim Vatansever, ilk kez bu yıl katıldığı büyük erkekler kategorisinde gümüş madalyaya uzanarak büyük bir başarı elde ederken, şampiyon olan milli sporcu Melih Dağaş da ilk kez altın madalyanın sahibi oldu.

Genç oyuncular Samet Değirmenci ve Yasin Kartal'ın üçüncülüğü paylaştığı Türkiye şampiyonasında 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Final etabı ile 2023 milli takımı belirlenecek.

Ankara'daki şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye şampiyonu sporcu Melih Dağaş; "Öncelikle çok mutluyum, daha önce bilardo kariyerimde resmi türkiye şampiyonalarında 3 kez final, 3 kez de yarı final oynamış ama hiç kazanamıştım. Benim için bu şampiyonluğun en özel yanı sevgili dostum iş insanı Tayfun Gerdan ile menajerliğini üstlendiğimiz genç yıldızımız İbrahim Vatansever'in büyük erkekler finaline ulaşması ve finali onunla oynamış olmamdır" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlklere sahne olan Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyaya Melih Dağaş uzandı - Son Dakika

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