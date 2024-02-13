Ankara Eryaman Stadyumu'nun zemin durumu tartışmalara yol açıyor - Son Dakika
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Ankara Eryaman Stadyumu'nun zemin durumu tartışmalara yol açıyor

Ankara Eryaman Stadyumu\'nun zemin durumu tartışmalara yol açıyor

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı Ankara Eryaman Stadyumu'nun zemin bozukluğu, uzun süredir devam eden tartışmalara neden oluyor. İhlas Haber Ajansı, dron ile stadyumu havadan görüntüledi. Zemin iyileştirme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının oynanıp oynanmayacağı, TFF'nin çim zemin denetçisinin kararına bağlı.

13.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:27
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MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı ve zemin bozukluğu sebebiyle tartışmalara yol açan Ankara Eryaman Stadyumu'nu, İhlas Haber Ajansı dron ile görüntüledi.

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı Eryaman Stadyumu, dron ile havadan görüntülendi. Uzun zamandır süregelen 'kötü zemin' tartışmalarına yol açan Eryaman Stadyumu'nun zemin iyileştirme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

2-8 Şubat tarihleri arasında iki başkent ekibinin de toplam 4 karşılaşmaya çıktığı Eryaman Stadyumu'nun zemininin durumu polemiğe neden oldu. Son olarak 8 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesine ev sahipliği yapan stat, 10 günlük bakıma alındı.

Eryaman Stadyumu'nda 2023-2024 sezonu boyunca toplam 29 müsabaka oynandı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında yapılacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çim zemin denetçisinin vereceği karardan sonra belli olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankara Eryaman Stadyumu'nun zemin durumu tartışmalara yol açıyor - Son Dakika


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