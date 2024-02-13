Ankara Eryaman Stadyumu\'nun zemin durumu tartışmalara yol açıyor

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı ve zemin bozukluğu sebebiyle tartışmalara yol açan Ankara Eryaman Stadyumu'nu, İhlas Haber Ajansı dron ile görüntüledi.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ve Trendyol 1. Lig takımı Gençlerbirliği'nin ortak kullandığı Eryaman Stadyumu, dron ile havadan görüntülendi. Uzun zamandır süregelen 'kötü zemin' tartışmalarına yol açan Eryaman Stadyumu'nun zemin iyileştirme çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
2-8 Şubat tarihleri arasında iki başkent ekibinin de toplam 4 karşılaşmaya çıktığı Eryaman Stadyumu'nun zemininin durumu polemiğe neden oldu. Son olarak 8 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gençlerbirliği - Trabzonspor mücadelesine ev sahipliği yapan stat, 10 günlük bakıma alındı.
Eryaman Stadyumu'nda 2023-2024 sezonu boyunca toplam 29 müsabaka oynandı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında yapılacak maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) çim zemin denetçisinin vereceği karardan sonra belli olacak. - ANKARA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, 2022 yılında Haberler.com'un stüdyosuna konuk olmuş ve 'Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar.' sözleriyle hafızalarda yer edinmişti.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
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