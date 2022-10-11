Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları - Son Dakika
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Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları

11.10.2022 00:57
Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları

Ankara haberi... Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in; Turizm Kenti, Sanayi Kenti, Tarım Kenti, Öğrenci Kenti olmasının yanında Spor Kenti olarak da altını çizdiği Gölbaşı'nda, 9 Ekim Pazar günü farklı spor dallarındaki müsabakalarla vatandaşlar spor dolu bir gün yaşandı.

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in; Turizm Kenti, Sanayi Kenti, Tarım Kenti, Öğrenci Kenti olmasının yanında Spor Kenti olarak da altını çizdiği Gölbaşı'nda, 9 Ekim Pazar günü farklı spor dallarındaki müsabakalarla vatandaşlar spor dolu bir gün yaşandı.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi'nde, Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap Müsabakaları, Gölbaşılıların da ilgisiyle devam ederken, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 2. hafta maçında Gölbaşı Belediye Spor, Gölbaşı Stadyumu'ndaki maçta forvet oyuncusu Gürol'un attığı golle Karabük İdman Yurdu ile 1-1 berabere kaldı. Oldukça çetin geçen maçı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılılar ve deplasman ekibi taraftarlarının yoğun ilgi göstermesiyle yüzlerce futbolsever Gölbaşı Stadyumu tribünlerinden izledi. Bilardo ve futbolun yanı sıra basketbolda da Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Ankara derbisinde Ankaragücü Mamak Belediyesi'ni 89-82 yenerek Türkiye Basketbol Ligi 2022-2023 sezonuna evinde galibiyetle başladı. Mücadele gücü yüksek maçı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve basketbolseverler, Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu'nda takip etti.

"Gölbaşı hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek"

Bilardo, basketbol ve futbol gibi farklı spor dallarındaki binlerce sporseverin pazar günü Gölbaşı'na geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Göreve geldiğimiz günden beri Gölbaşı'nı sporun kenti yapma yolunda önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Gölbaşı, hem ulusal hem de uluslararası spor turnuvaları ve organizasyonlarıyla sporun merkezi olmaya devam edecek" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ramazan Şimşek, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara haberi | Gölbaşı'nda ardı ardına spor müsabakaları - Son Dakika

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