Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Harun Reşit Güngör, Mehmet Ali Vardar
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Dk. 69 Enes Yılmaz), Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi, Hüseyin Bulut, Ezeh, Diouf
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Oğuzhan Matur (Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım), Cem Üstündağ (Dk. 46 Tarkan Serbest), Sinan Kurt, Mosquera (Dk. 81 Afena-Gyan), Saba (Dk. 86 Hasani), Dimitrov (Dk. 81 Emrah Başsan), Diagne
Goller: Dk. 8 Diouf, Dk. 78 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 17 Diagne, Dk. 28 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 43 Cem Üstündağ (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Ezeh, Dk. 75 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Ankara Keçiörengücü - Amed 2-2 Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?