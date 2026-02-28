Ankara Keçiörengücü - Amed 2-2 Beraberlik - Son Dakika
Ankara Keçiörengücü - Amed 2-2 Beraberlik

28.02.2026 22:12
Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü, Amed ile 2-2 berabere kaldı. Goller: Diouf, Roshi, Diagne, Mosquera.

Stat: Aktepe

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Harun Reşit Güngör, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Dk. 69 Enes Yılmaz), Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğul, Roshi, Hüseyin Bulut, Ezeh, Diouf

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Oğuzhan Matur (Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım), Cem Üstündağ (Dk. 46 Tarkan Serbest), Sinan Kurt, Mosquera (Dk. 81 Afena-Gyan), Saba (Dk. 86 Hasani), Dimitrov (Dk. 81 Emrah Başsan), Diagne

Goller: Dk. 8 Diouf, Dk. 78 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 17 Diagne, Dk. 28 Mosquera (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 43 Cem Üstündağ (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 56 Ezeh, Dk. 75 Oğuzcan Çalışkan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA

Trendyol, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

