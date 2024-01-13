 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Bulduğumuz pozisyonları atsak maç farklı olurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Bulduğumuz pozisyonları atsak maç farklı olurdu

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi' dedi. Maç sonu basın toplantısında konuşan Özcan, takımın performansını değerlendirdi ve Eyüpspor'u kutladı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Bulduğumuz pozisyonları atsak maç farklı olurdu
13.01.2024 - 22:10,
Abone Ol

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bulduğumuz pozisyonları atsak belki maç çok farklı bir hale gelirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Eyüpspor'a konuk olan Ankara Keçiörengücü, müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, öncelikle Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçik için başsağlığı ve yaralılar için şifa dileklerinde bulundu. Sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Özcan, "Hocalarımızın hafta içi ve kamp dönemi yaptığı analizler özellikle ilk 30 dakika bizim lehimizeydi. Oyunu tutan, ikinci bölgede rakibi karşılayan ve bulduğumuz toplarla hızlı geçiş yapan bir takım hüviyeti vermek istemiştik. Bunu da yakaladık. Maçın kırılma anları var, bulduğumuz pozisyonlar var. Bulduğumuz pozisyonları atsak belki çok farklı bir hale gelirdi. Eyüpspor'u kompakt futbolundan dolayı kutluyorum. Arda Turan ve ekibini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol, Eyüpspor, Ankara, Basın Toplantısı, Maç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Bulduğumuz pozisyonları atsak maç farklı olurdu - Son Dakika


22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

Son Dakika
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 23:29:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu: Bulduğumuz pozisyonları atsak maç farklı olurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement