Ankara'nın Yeni Stadyumu: Dünyada Eşi Benzeri Yok!

Ankara'da yapımı devam eden yeni stadyumun, kapasitesi 50 bine çıkarken, 17 bin ton ağırlığındaki çelik çatı dünyada tek olma özelliğini taşıyor.

Stadyumun inşasında kullanılan çelik yapılar, mühendislik hesaplamalarına göre dayanıklılığı ve güvenliği en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanmasının yanı sıra çatı, toplam 182 bin 984 parçanın birleşimi ile inşa ediliyor.

Tamamlandığında 285 metre açıklık ile dünya sıralamasına girdiğini en ağır çatı olma özelliğini taşıdığını belirten çelik çatı ve mimari membran kaplamadan sorumlu Proje Müdür Yardımcısı Ersan Okan, "Ankara Stadyumu'nun çatısı, tam 182 bin 984 parçanın kaynakla birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Bu parçaların yüzde 90'ı boru profillerden meydana geliyor ve fabrikada son teknolojiyle işlenerek tam nüfuziyetli olarak kaynatılıyor. Bu detayların her birinin tahribatsız muayenelerle en ince ayrıntısına kadar denetleniyor ve hiçbir hataya yer verilmiyor" dedi.

Dünyanın en büyük depremi göz önüne alındı

Ankara'ya dünyanın en güvenli stadyumlarından birini kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Ersan Okan, Ankara bir deprem bölgesi olmamasına rağmen projenin dünyadaki en büyük depremlerden biri olan Kobe depremi göz önüne alınarak tekrar hesaplandığını belirtti.

Çatı motifleri ve ağırlığının Dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden Okan, "Çatımız eşi benzeri olmamış ve şu anda da olmayan bir mega çatı. Çatımız bittiğinde 17 bin ton çelik kullanılmış olacak. Bu dünyada üçüncü sırada. Türkiye'de de birinci sırada yerini almış olacak. Ana makaslarımızın montajları, montaj ağırlıkları 200 tonla 400 ton arasında değişmektedir. Bugün montajını yaptığımız parça 381 ton ağırlığında olup 800 tonluk paletli vinçle kaldırıldı. Biz burada maç izleyen herkesin kendini özel hissetmesi için çalışıyoruz. Bu stadyumda çocuklarınızla, ailenizle güvenle maç izleyebileceksiniz" diye konuştu.

Bağımsız denetim firmaları, alanında uzman yapısal çelik mühendisleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından statik hesabı onaylanan çatı, 8 farklı betonarme temele oturtuluyor ve tribün betonarmesine 4 farklı noktadan süper kayıcı mesnetlerle bağlanıyor.

Öte yandan stadyum tamamlandığında çevresindeki ulaşım olanaklarıyla taraftarın stadyuma erişimini kolaylaştırması planlanan kompleks, ticari alanlar, mağazalar, restoranlar, müze ve konferans salonları gibi birimlere ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, stadyumda okçuluk, tekvando, boks, eskrim, dans, atıcılık, karate, judo, masa tenisi, kick boks ve muay thai gibi farklı branşlar için de alanlar bulunacak.

Otopark ve teknolojik donanımlar

Stadyumda 695 açık otopark ile 460 kapalı otopark kapasitesi yer alacak. Zeminin kötüleşmesini engelleyen teknolojik özelliklerle donatılacak stadyum, hem taraftarların hem de sporcuların konforu için en üst düzeyde tasarlanıyor. - ANKARA