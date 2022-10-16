Ankara haberi... SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'da - Son Dakika
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Ankara haberi... SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'da

16.10.2022 19:02

Ankara haberler... SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'daEnes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,(DHA)- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'da

Enes GEYİK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,(DHA)- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haberi... SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'da - Son Dakika
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