Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı 'na geldi. Sarı-lacivertli ekip, havaalanında yaklaşık 100 kişilik bir taraftar grubu tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, daha sonra havalimanından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ankara haberi... SPOR Fenerbahçe kafilesi Ankara'da - Son Dakika

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