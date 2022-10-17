Ankara spor haberi: Yenimahalle İtalyanları dize getirdi

EHF Avrupa Kupası'nda mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, İtalya'nın Jomi Salerno takımını rövanş maçında 24-22 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

İlk maçta rakibine 34-33 mağlup olan Yenimahalle Belediyesi, Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan ve kıran kırana mücadeleye sahne olan rövanş karşılaşmasından 24-22 galip ayrılarak bir üst tura çıkmayı başardı.

Yenimahalle Belediyesi SK, başından sonuna seyirciye hentbol keyfi yaşatan mücadeleye Funda, Reyhan, Betül, Gülcan, Merve, Hatice ve kalede Selen yedisi ile çıktı.

Merve'den rövanşta 11 gol

Yenimahalle, maçın ilk devresini 11-13 geride kapatmasına rağmen ikinci yarı attığı gollerle maça damga vurdu. Merve'nin başarılı performansı ve bulduğu hızlı atakların sonucunda galibiyeti yakaladı. Yenimahalle Belediyesi'ne galibiyeti getiren goller; Merve (11), Hatice, Gülcan ve Funda (3), Betül (2), Yaren ve Reyhan (1) ile geldi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Yenimahalle Belediyesi, 22 Ekim Cumartesi günü evinde Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş ile karşılaşacak. - ANKARA