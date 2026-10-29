Ankara spor kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Ankara spor kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Ankara spor kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı
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Başkentin önde gelen spor kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Başkentin önde gelen spor kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin kutlama mesajında, "103 yıldır Cumhuriyet; hedeflerimizin, başarılarımızın ve varlığımızın anlamı oldu. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nün paylaşımında ise "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun." denildi.

Nesine 2. Lig ekibi MKE Ankaragücü Kulübünün açıklamasında ise antrenman öncesinde tüm takım oyuncularının ay-yıldızlı bayrağın gölgesinde bir araya gelerek Cumhuriyetin 103. yılını büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutladıkları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanını Ankara Kalesi'nden yükselen top sesleriyle duyuran, kulübümüzün köklerini oluşturan Turan Sanatkarangücü futbolcularının taşıdığı tarihi sorumluluk, bugün bizlere bırakılmış en kıymetli miraslardan biridir. Milli Mücadele'nin ruhunu, Cumhuriyetimizin değerlerini ve başkentimizin onurlu tarihini taşıyan bu arma, geçmişten geleceğe uzanan sarsılmaz bir bağlılığın simgesidir. En büyük temennimiz; Cumhuriyetimizin ışığında yetişen, vatanına ve bayrağına gönülden bağlı, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan ve bizlere emanet edilen bu şanlı mirası gelecek nesillere gururla taşıyacak gençlerin yetişmesidir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele kahramanlarımızı ve bu topraklar için fedakarlık gösteren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Erkek Voleybol Takımı da Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümünü antrenman öncesinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Halkbank Spor Kulübünün mesajında, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in mesajında da şunlar aktarıldı:

"Cumhuriyet; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, eşitliğin ve aydınlık yarınlara olan inancımızın en büyük simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 103. yılında, onun açtığı yolda; Türk kadınını sporun her alanında daha güçlü kılmak, genç kızlarımızın hayallerine umut olmak ve Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet! Sonsuza dek Cumhuriyet!"

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıAnkarasporSporSon Dakika

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