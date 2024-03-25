Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, "Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek" dedi.
MKE Ankaragücü yönetimi, Altındağ'da yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü taraftarlarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programı öncesi taraftarlara hitap eden Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonunun kendisine verdiği cezayı hatırlatarak, "Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız" diye konuştu.
Düzenlenen programa Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı. Faruk Koca ve Altınok, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumunda incelemelerde bulundu. Ardından taraftarlarla iftar yemeğine geçildi. - ANKARA
Son Dakika › Spor › Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca: Bu kadar ağır bir ceza kabul edilemez - Son Dakika
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadelesi tamamlandı.
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle verilen arada antrenmanlarını sürdüren takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Temir, memleketi Sivas'ta yaşamını yitirdi. 1949 yılında dünyaya gelen Temir, 1974-1976 yılları arasında milli atlet olarak Türkiye'yi temsil etti. Spor kariyerinde birçok madalya kazanan Temir, 1976'da 10 kilometre 'Naili Moran' yürüyüş rekorunu kırdı.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, eski 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapımı devam eden stadı gezerek, MKE Ankaragücü taraftarıyla bir araya geldi. Altınok, Ankaragücü'ne sahip çıkacaklarını ve sosyal tesis yapacaklarını belirtti. Eski başkan Faruk Koca ise aldığı cezanın futbol tarihine kara bir leke olarak geçeceğini savundu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, dinamik ısınma, pas çalışması ve oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar nedeniyle verilen arada kamp yapmak için geldikleri Antalya'da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, pas organizasyonları, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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