Ankaragücü Galip, Koçak Memnun Değil

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendikleri maçta iyi futbol oynamadıklarını ancak önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, Malatya'da yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başladı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, çalışmaları gereken çok fazla konu olduğunu dile getirerek, "Kamp döneminde bazı testler yaptık. Eksik oluğumuz konular var. Verileri pek memnun edici olmaya yerler vardı ama kamp iyi geçti. Meyvesini alacağız. 3-0 kazandık diye her şeyi tozpembe görecek değiliz. Oynanan futboldan memnunuz dersek yalan olur ama bugün önemli olan galip gelmekti." ifadelerini kullandı.

Taraftarın yönetimi istifaya davet etmesini ve yolların ayrıldığı personelin durumunun sorulması üzerine Koçak, "Bizim bilgimiz dışında yönetim kararı. Bu yönetimle çalışmaktan zevk alıyorum. Benim için değerli kaliteli güvenilir insanlar. Gecelerini gündüze katıyorlar. Ankaragücü için var olan insanlar. Biz de üzülüyoruz 3-0 skora rağmen böyle istifa tepkisinin olmasına. İnşallah, önümüzdeki günlerde birlik beraberliği sağlarız." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, yaşanan depremden futbolcuların çok etkilendiğini dile getirdi.

Deniz, yönetimin Türkiye Futbol Federasyonuna lige devam etmemek için yaptığı başvuruyu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem oyuncularımızı psikolojik olarak çok etkilendi. İlk yarı da onun sıkıntısını çektik. Tesisimizde büyük bir hasar var. Sahanın durumu sıkıntılı. Bu pozisyonda nasıl antrenman yapıp maça hazırlanacağız. TFF'nin bunu değerlendirmesi lazım. Malatyaspor için değil Türk futbolu için değerlendirmesi lazım. Ortada deprem gerçeği var. Oraya gelen takımlar nasıl gelecek, biz tesislerde nasıl kalacağız. Hepsi sıkıntı. Başvurumuzun sonucunu bekliyoruz. Bu maçtan sonra Malatya'da oynayacaktık ama şimdi ne olur bilemiyoruz."

Tesislerin son depremde hasar aldığını aktaran Deniz, ligden çekilme olursa TFF'nin Yeni Malatyasporlu futbolculara transfer için izin vermesi gerektiğini vurguladı.

MKE Ankaragücü taraftarına da teşekkür eden Deniz, hiçbir statta görmedikleri desteği sarı-lacivertli taraftarlardan gördüklerini sözlerine ekledi.