Ankaragücü, Kenan Koçak ile yolları ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Kenan Koçak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kenan Koçak ile yeni futbol yapılanmamız hususunda yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kenan Koçak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.