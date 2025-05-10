Ankaragücü Küme Düştü

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında karşılaşan MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından MKE Ankaragücü'nün küme düştü.

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti. Ancak sarı-lacivertli ekibin galibiyeti küme düşmesini engelleyemedi. Manisaspor'un oynadığı maçı kazanması ve ikili averaj sebebiyle MKE Ankaragücü yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek. - ANKARA