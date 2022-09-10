Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı

10.09.2022 14:58

Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarın Beşiktaşlı futbolculara saldırması sonucu fiziksel tepki gösteren ve bunun karşılığında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, 1 maç ceza almasına isyan ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçının sonunda konuk ekibin taraftarı saha girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırmış ve Josef de Souza müdahale etmişti. Bu hareketi sonrası kırmızı kart gören Brezilyalı orta saha, PFDK'den ek bir ceza almadı. Kırmızı karttan doğan 1 maçlık cezası iptal olmayan Josef basın toplantısı düzenledi. Deneyimli futbolcu buradaki konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Josef de Souza'nın açıklamaları şöyle:

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM VE ÜZGÜNÜM"

Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm.

"BU TARZ DURUMLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar, böyle bir durum olsaydı yine Josef'in cezasını mı konuşacaklardı. Bence her durumu düşünmek gerekiyor. Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor.

"CEZA ALMASI GEREKEN KİŞİLER CEZA ALMADI"

Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.."

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Josef de Souza, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Beşiktaşlı Josef de Souza hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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