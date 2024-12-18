Ankaragücü, Menemen FK'yı 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü, Menemen FK'yı 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ankaragücü, Menemen FK'yı 3-2 mağlup ederek tura adını yazdırdı. Maçta Ali Kaan, Efkan ve Cephas'ın golleriyle öne geçen Ankaragücü, Mazlum ve Emirhan'ın gollerine rağmen galibiyete ulaştı.

18.12.2024 20:08
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İZMİR,

STAT: İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdulhamit Söyler, Harun Gangör

MENEMEN FK: Bora - Muhammed Terzi (Dk. 46 Eyüp), Eren, Mazlum, Emre, Fırat, Yiğit, Kerem (Dk. 46 Hakkı), İsmail, Erhan (Dk. 63 Emirhan), Kutay (Dk. 63 Seçim Can)

ANKARAGÜCÜ: Bahadır - Mert, Coelho, Kitsiou (Dk. 90+2 Rotariu), İsmail (Dk. 73 Alper), Hayrullah, Efkan, Ali Kaan, Mesut (Dk. 90+4 Dadaşov), Emre (Dk. 72 Osman), Bajic (Dk. 72 Cephas)

GOLLER: Dk. 3 Ali Kaan, Dk. 42 Efkan, Dk. 89 Cephas (Ankaragücü), Dk. 39 (P.) Mazlum, Dk. 90+2 Emirhan (Menemen)

SARI KARTLAR: Yiğit, Kutay, Hakkı, Mazlum (Menemen FK), Kitsiou, Cephas (Ankaragücü)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Turu maçında deplasmanda Menemen Futbol Kulübü'nü 3-2 yenen Ankaragücü yola devam etti. Ankaragücü maça hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Ali Kaan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Menemen FK, 39'uncu dakikada Mazlum'un penaltı golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Ankaragücü, dakikalar 42'yi gösterdiğinde Efkan ile yeniden öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Başkent ekibinde Cephas 89'uncu dakikada sahne aldı ve skor 3-1 oldu. Uzatma anlarında Emirhan'ın golü Menemen FK'ya yetmedi, Ankaragücü Türkiye Kupası'da rakibini eledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü, Menemen FK'yı 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi - Son Dakika

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