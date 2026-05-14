Ankaragücü'nden Transfer Yasağı Açıklaması

14.05.2026 14:50
Ankaragücü, FIFA'nın verdiği transfer yasağının detaylarını açıkladı ve kamuoyunu bilgilendirdi.

ULUSLARARASI Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), MKE Ankaragücü, Natura Dünyası Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'ya 3'er dönem transfer yasağı verdiğine ilişkin haberlerin ardından MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları ise, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek cezalardır" denildi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, FIFA tarafından verilen '3 dönem transfer yasağı' haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Değerli Taraftarlarımız ve Kamuoyunun Dikkatine, "Kulübümüz hakkında, futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır. Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları ise, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek nitelikte olup, bugün kamuoyuna yansıyan süreç de bu kapsamdaki dosyalardan biridir. Kulübümüz, gerek Gaetan Laura dosyası gerekse ulusal kulüp lisans kriterlerinin yerine getirilmesine ilişkin diğer alacaklılarla yürütülen süreçlerde gerekli görüşmeleri sürdürmekte; birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin olarak da Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir. Ne var ki bazı medya organlarının, süreci kamuoyuna eksik ve yanıltıcı şekilde aktararak kulübümüzü yıpratmaya ve gündemi olduğundan farklı göstermeye yönelik yayınlar yaptığı üzülerek görülmektedir. Kulübümüzle ilgili gelişmelere ilişkin doğru ve resmi bilgilendirmelerin yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılacağını önemle hatırlatırız. Kamuoyunun, gerçeği yansıtmayan ve spekülatif nitelik taşıyan haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Türkiye'de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
