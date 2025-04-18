Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçtan sonra futbolculara sallayıp istifa etti

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü, Manisa FK'ye deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Başkent ekibinin teknik direktörü Mesut Bakkal, bu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Oyuncularla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Mesut Bakkal, görevi bıraktığını söyledi.

"BU NASIL OYUNCU GURUBU YAHU! ALIN, BIRAKIYORUM"

Mesut Bakkal, açıklamasında, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok. Ben şimdi gidiyorum. Benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor. Bu nasıl bir oyun! Bu nasıl mücadele! Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter. Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim. 1 TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım. Bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu! Sorun bensem alın, bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 5 TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞTIRDI

Trendyol 1. Lig'de küme düşme korkusu yaşayan MKE Ankaragücü, bu sezon yaptığı teknik direktör değişimleriyle dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon Mesut Bakkal dahil 5 teknik direktör ile çalıştı. Başkent temsilcisinde bu sezon; Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yaptı. Bu sezon bir maçta da yardımcı antrenör Hakan Demirkan takımın başında maça çıktı.

ANKARAGÜCÜ'NÜN LİGDEK, SON DURUMU

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren ve ateş hattında bulunan MKE Ankaragücü, bu sezon ligde oynadığı 35 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Başkent ekibi, bu karşılaşmalarda topladığı 39 puanla 17. sırada yer alıyor. 4 takımın küme düşeceği ligde alt sıralardaki son durum şu şekilde;