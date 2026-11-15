Ankaraspor, sahasında Aliağa FK ile 1-1 berabere kaldı; Aliağa 3 haftadır kazanamıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile deplasmanda karşılaşan Aliağa FK, 1-1'lik sonuçla İzmir'e dönüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa FK 3 haftadır kazanamıyor. Son galibiyetini sahasında Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek elde eden sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenildi. Sahasında zirve yarışındaki rakiplerinden Muşspor ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, Ankaraspor karşısında da galibiyete ulaşamadı. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Aliağa FK, 23 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Sarı-siyahlılar, gelecek hafta sahasında Sebatspor'u konuk edecek.