Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul\'dan ayrılacak

Süper Lig devi Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in, Al Hilal ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

70 MİLYON EURO BONSERVİS

Romano'nun haberine göre, Al Hilal, 26 yaşındaki futbolcudan vazgeçmiyor. Suudi Arabistan ekibi, Napoli ve Osimhen'e yeni bir teklifte bulundu. Al Hilal'in Napoli'ye 70 milyon euronun üzerinde bir teklif sunduğu ve Osimhen'e yaptığı teklifi de yükselttiği kaydedildi. Al Hilal'in Osimhen'e daha önce 30 milyon euro teklif ettiği gündeme gelmişti.

İSTANBUL'DAN AYRILMASI AN MESELESİ

Romano'nun haberinin ardından Di Marzio, Osimhen'in, Al Hilal ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını duyurdu. Al Hilal'in teklifi ile Napoli'nin beklentisi arasındaki farkın ise 5 milyon euro olduğu yazıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Victor Osimhen yarın İstanbul'dan ayrılacak.

Nicolo Schira da Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Victor Osimhen'i aradığını ve transfer için ikna ettiğini kaydetti. Osimhen için İtalya kaynaklı gelen bu haberlerin ardından Suudi Arabistan'dan Arriyadiyah, Al Hilal'in Osimhen'e sunduğu maaş teklifini 40 milyon euro'ya yükselttiğini duyurdu.