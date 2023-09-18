Ermenistan ve Japonya karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekipte yeni hoca için Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor.
Joachim Löw'den vazgeçen TFF, A Milli Takım Abdullah Avcı ya da Vincenzo Montella'yı düşünüyor. İtalyan hoca ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldı.
TFF'nin Stefan Kuntz sonrası yeni hoca için kısa süre içinde karar vermesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Anlaşma sağlandı! A Milli Takım'ın yeni hocası ya Avcı ya Montella - Son Dakika