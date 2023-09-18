Anlaşma sağlandı! A Milli Takım'ın yeni hocası ya Avcı ya Montella

Ermenistan ve Japonya karşılaşmalarında alınan sonuçların ardından A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ay-yıldızlı ekipte yeni hoca için Montella ve Abdullah Avcı isimleri öne çıkıyor.

İKİ HOCAYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Joachim Löw'den vazgeçen TFF, A Milli Takım Abdullah Avcı ya da Vincenzo Montella'yı düşünüyor. İtalyan hoca ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, Avcı ile ise prensip anlaşmasına varıldı.

2 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

TFF'nin Stefan Kuntz sonrası yeni hoca için kısa süre içinde karar vermesi ve kamuoyuna açıklaması bekleniyor.