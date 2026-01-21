Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor
21.01.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor
Haber Videosu

Serie A ekibi Juventus, Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibi, Faslı oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olduğu belirtildi. Öte yandan anlaşmanın mali detayları da belli oldu.

2024-2025 sezonunun başında Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri'nin Türkiye macerası sona eriyor.

JUVENTUS, EN-NESYRI İLE ANLAŞTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Serie A ekibi Juventus, Faslı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, En-Nesyri'nin transferi için Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralama ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu şartıyla el sıkıştı.

RESMİ OLARAK SONUÇLANACAK

Haberde, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği belirtildi.

EN-NESYRI'DEN 25 MİLYON EURO GELİR

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Faslı golcüden 5 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte toplamda 25 milyon euro kazanması bekleniyor.

47 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe formasını giydiği 1.5 sezonda 77 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu maçlarda 38 gol atıp 8 de asist yaptı.

İtalya Serie A, Fenerbahçe, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan 78 Hasan 78:
    çok şükür 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
’’Halı saha tarihinin en güzel golünü attım’’ diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı ''Halı saha tarihinin en güzel golünü attım'' diyerek paylaştı, binlerce beğeni aldı
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:40
Hayırlı olsun Rafa Silva’nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:27:22. #7.11#
SON DAKİKA: Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.