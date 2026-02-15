Galatasaray U19 takımında forma giyen golcü futbolcu Çağrı Balta, çok konuşulacak bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Mehmet Özcan'ın haberine göre; 18 yaşındaki golcü oyuncu Çağrı Balta, Galatasaray'ın A Takımı'nda süre bulamayacağını düşünmesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma kararı aldı. Genç oyuncu, Galatasaray'ın yaptığı profesyonel sözleşme teklifini reddetti.
Haberde, Çağrı Balta'nın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Bartuğ Elmaz ve Yusuf Akçiçek gibi isimlerin ardından mayıs ayında 18 yaşına girecek Çağrı Balta'yı da Galatasaray'dan kadrosuna katacağı dile getirildi.
Galatasaray'ın U19 Takımı'nda forma giyen genç santrfor, bu sezon çıktığı 21 maçta rakip kalelere 6 gol attı.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam, imzayı atıyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)