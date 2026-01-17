Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, sol bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Serie A ekibi Parma'da forma giyen 22 yaşındaki Norveçli oyuncu Mathias Lovik'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, oyuncunun transferi için oyuncu tarafı ve kulübü Parma ile anlaşmaya vardı.
Haberde, yapılan anlaşmanın kısa süre içerisinde resmileşmesi ve oyuncunun Trabzon'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
Norveçli sol bek, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 maçta sahaya çıktı. Lovik, bu maçlarda 1 golün asistini yaptı.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Serie A'dan sol bek - Son Dakika
