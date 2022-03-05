Anneler, futbolcu kızları için yeşil sahada ter döktü - Son Dakika

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anneler, futbolcu kızlarına karşı ter döküp mücadele etmenin heyecanını yaşadı.

Kocaeli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte kadın futbolcular, çocuk futbolcular ve futbolcuların anneleri bir araya geldi. Etkinlik ilk olarak Kocaeli Kadın FK ile Romatem Hastanesi arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla başladı. Anlaşmayı Kocaeli Kadın FK Başkanı ve Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu ve Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur imzalandı. İmzaların atılmasının ardından kadın futbolcular, çocuk futbolcular ve annelerinin maçı başladı. Anneler, Kocaeli Kadın FK altyapısında oynayan kızlarına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşadı.

"1 haftadır bu müsabakaya hazırlanıyorlar"

Kocaeli Kadın FK Başkanı ve Teknik Direktörü Hasan Alemdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Özellikle annelerin heyecanlı olduklarını dile getiren Alemdaroğlu, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir etkinliğimiz var. Bu bizim için gerçekten önemli bir proje. Annelerimiz ve çocuklarımız da 1 haftadır bu müsabakaya hazırlanıyorlar" dedi.

"Sporcularımızın sakatlanması bizim korkulu rüyamızdı"

Sponsorluk anlaşmasına dair de açıklamalarda bulunan Alemdaroğlu, sakatlık problemleri karşısında bu gelişmenin kendilerine nefes aldırdığını vurguladı. Alemdaroğlu, "Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi sporcularımızın fizik tedavilerini yaptırmak. Bildiğiniz üzere, sporda kas yırtılmaları, bağ kopmaları çok yaşanıyor. Bu sene Süper Lig'de çok ciddi rakiplerimiz var. Haftada üç maç yapıyoruz. İnanın her hafta en az bir sporcumuzun ağrıları oluyor. Bu konuda Romatem'in bize çok katkısı olacak. Daha önce sporcularımızın fizik tedavilerini çok zor bir şekilde yaptırıyorduk. Sporcularımızın sakatlanması bizim en korkulu rüyamızdı. Sağlık sponsoru olarak bir görüşmemiz oldu. Zaten bizim en büyük sıkıntımız sağlık sponsoru ve sporcularımızın sağlığıydı" diye konuştu.

"Mutfağa girerken yorulan biz anneler, çocuklarımız için koşacağız"

Kocaeli Kadın FK altyapı oyuncusu Aysima Uzunel'in annesi Pınar Uzunel, "Yaklaşık üç yıldır Kocaeli bayan futboldayız. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Annelerde arada böyle etkinlikler yapıyor, güzel oluyor bizim için. Bu bizim için bir hediye oluyor. Normalde mutfağa giderken yorulan anneler, çocuklarımız için koşacağız" şeklinde konuştu.

"Kızımı desteklemek için buradayım"

Bir diğer altyapı oyuncusu Sena Ayaz'ın annesi Seda Ayaz ise "Biz yaklaşık 1 senedir Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'ndeyiz. Çok severek geliyoruz. Ben bir anne olarak kızımı desteklemek için buradayım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ