Annesini toprağa veren Ertem Şener hüngür hüngür ağladı

Ünlü futbol yorumcusu ve spor spikeri Ertem Şener'in annesi Meltem Şener dün vefat etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Şener, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Annesi Meltem Şener'i kaybeden spiker Ertem Şener, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede spor camiasından arkadaşları da Ertem Şener'i yalnız bırakmadı. Yılmaz Vural, Ahmet Çakar ve Sinan Engin de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

ERTEM ŞENER KİMDİR?

Ertem Şener, 1975 yılında Malatya'da doğdu. Muğla Üniversitesi'nde Tarih eğitimi aldıktan sonra medya kariyerine radyo ve televizyon sunuculuğuyla adım attı. Birçok farklı kanalda futbol spikerliği yaptı. 2012 yılında Beyaz TV'de yayınlanmaya başlayan "Beyaz Futbol" ve "Derin Futbol" programlarının sunuculuğunu üstlendi. Bunun yanı sıra çeşitli yarışma programlarında yer aldı, reklam filmlerinde rol aldı ve köşe yazarlığı yaptı.