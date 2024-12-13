Antakya\'da Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Protokolü İmzalandı

Spor

ANTAKYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hatay Beşiktaş JK Futbol Okulu arasında, ortaokullar düzeyinde düzenlenecek futbol turnuvası için protokol imzalandı.

İmza törenine Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen ve Beşiktaş Hatay Futbol Okulu Başkanı Fatin Ezer katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, imzalanan protokol ile öğrencileri spora teşvik ederek deprem psikolojilerini atmalarını sağlayacaklarını belirtti.