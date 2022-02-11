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Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi - Son Dakika

Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi

11.02.2022 17:42
Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci günündeki Kemer-Antalya etabı tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci günündeki Kemer-Antalya etabı tamamlandı.

Kemer ilçesindeki Saat Kulesi önünden başlayan turda bisikletçiler, antik kentler ve sahil bandından geçerek 183,3 kilometre pedal çevirdi.

İkinci etabı, 4 saat 35 dakika 10 saniye ile Corratec takımından Sırp bisikletçi Dusan Rajovic kazandı. İkinciliği WiV Sungod takımından Matthew Gibson, üçüncülüğü ise Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Filippo Tagliani elde etti.

İlk üç sıraya giren sporculara ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve AKRA Hotel Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Polat verdi.

Etabın ardından düzenlenen basın toplantısında Rajovic, Antalya'ya kış kampı için geldiğini, yöreyi ve tırmanışları çok iyi bildiğini söyledi.

Yokuşlarda zorlandığını ve nefesini ekonomik kullandığını belirten Rajovic, "Doğru tekerliği bulmaya çalıştım ve onu da başardım. Yarın zor bir etap var. Orayı biliyorum. Dik ve zor bir yokuş. Magenta mayoyu savunmam biraz zor olacak ama başarmaya çalışacağım. 3 yıl sonra tekrar buradayım. Bu yarışı çok seviyorum ve çok güzel bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

Turda, yarın 110,6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı geçilecek.

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Bisiklet, Antalya, Drone, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabı sona erdi - Son Dakika Spor


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