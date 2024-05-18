Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada Antalya Forza şampiyon oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi. Bir hafta süren turnuvaya 8 takım katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvada, Antalya Forza birinci, Büyükşehir Belediye Spor ikinci, Anadolu Efsaneleri Spor üçüncü olurken, Park Antalyaspor da dördüncülük kürsüsünde yer aldı.

Tüm sporcuların centilmence müsabaka yaparak eğlenceli bir turnuva yaşandığını ifade eden Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, kupa almaya hak kazanan takımları tebrik ederek, madalyalarını ve kupalarını takdim etti. - ANTALYA